Jak przygotować się do testu sprawności fizycznej? Instruktażowy film od naszych ekspertów Powrót Drukuj Szkoła Policji w Pile przygotowała specjalny materiał wideo, który może okazać się nieocenioną pomocą dla wszystkich kandydatów do służby w Policji. Nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu taktyki i technik interwencji przygotowali instruktażowy film, w którym prezentują, na czym dokładnie polega nowy test sprawności fizycznej, a co najważniejsze, dzielą się praktycznymi wskazówkami, jak się do niego skutecznie przygotować.

Test sprawności fizycznej to jeden z kluczowych etapów procesu rekrutacji. Ma on na celu ocenę ogólnej kondycji fizycznej kandydata oraz jego zdolności do podejmowania wysiłku w warunkach zbliżonych do służby. Zaliczenie testu to warunek konieczny do kontynuowania dalszych etapów naboru.

Co obejmuje test sprawności fizycznej?

Od marca 2025 roku kandydaci muszą wykonać następujące ćwiczenia:

Rzut piłką lekarską o masie 3 kg – oburącz zza głowy do przodu

Siady z leżenia tyłem – wykonywane przez 30 sekund

Bieg ze zmianą kierunku – testujący zwinność i szybkość reakcji

Bieg z omijaniem stojaków – czas na wykonanie 90 sekund

Wszystkie te elementy mają za zadanie sprawdzić cechy niezbędne w codziennej służbie przyszłego funkcjonariusza Policji, a mianowicie: siłę, wytrzymałość, szybkość oraz koordynację ruchową.

Dlaczego przygotowanie jest tak ważne?

Brak odpowiedniego przygotowania może skutkować niezaliczeniem testu, co automatycznie eliminuje kandydata z procesu rekrutacyjnego. Ale to nie tylko kwestia wyniku, ponieważ regularny trening przed testem pozwala uniknąć kontuzji, buduje pewność siebie i pozwala podejść do egzaminu ze świadomością własnych możliwości.

W filmie nasi doświadczeni wykładowcy pokazują nie tylko sposób prawidłowego wykonania każdego z ćwiczeń, ale również proponują zestawy treningowe, które kandydaci mogą wykonywać samodzielnie w warunkach domowych.

Zachęcamy do obejrzenia filmu i rozpoczęcia regularnych treningów już dziś. Wysiłek włożony w przygotowanie do testu to inwestycja nie tylko w wynik rekrutacyjny, ale przede wszystkim w bezpieczeństwo i skuteczność przyszłej służby.

Film jest dostępny tutaj: https://youtu.be/w2uAiYv0tc4