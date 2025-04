Coraz więcej chętnych do służby w Policji – nowi funkcjonariusze rozpoczęli szkolenie w Szkole Policji w Pile Powrót Drukuj Rośnie zainteresowanie służbą w Policji. Tylko w kwietniu bieżącego roku szeregi polskiej Policji zasiliło 888 nowych funkcjonariuszy i funkcjonariuszek. Wśród nich 144 osoby rozpoczęły właśnie swoje pierwsze i zarazem najważniejsze szkolenie zawodowe podstawowe w Szkole Policji w Pile.

Uroczysta zbiórka inaugurująca szkolenie zawodowe podstawowe oznaczone symbolem SZP-5/25 odbyła się na placu apelowym naszej Szkoły. Oficjalnego rozpoczęcia szkolenia dokonał Zastępca Komendanta ds. dydaktycznych insp. Marcin Sapun, podkreślając wagę służby i odpowiedzialność, jaka spoczywa na barkach przyszłych policjantek i policjantów.

Szkolenie potrwa od kwietnia do listopada 2025 roku. Jego celem jest kompleksowe przygotowanie nowych funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych na poziomie podstawowym. Po 144 dniach intensywnych zajęć oraz pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, absolwenci będą gotowi do pełnienia służby w jednostkach terenowych.

W trakcie szkolenia słuchacze zdobędą m. in. wiedzę i umiejętności z zakresu stosowania środków przymusu bezpośredniego, użycia i wykorzystania broni palnej, technik i taktyk interwencji czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nowym funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom życzymy powodzenia, wytrwałości oraz satysfakcji z obranej drogi zawodowej. Witamy w gronie tych, którzy każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa obywateli.