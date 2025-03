„Dzień w Szkole Policji w Pile” – wyjątkowa wizyta Błażeja i jego bliskich Powrót Drukuj Szkoła Policji w Pile z dumą włączyła się w 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przekazując na licytację unikalny voucher „Dzień w Szkole Policji w Pile”. Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że został on wylicytowany przez Błażeja, który postanowił przeżyć tę niezwykłą przygodę razem ze swoją rodziną i przyjaciółmi. Długo wyczekiwany dzień w końcu nadszedł! Do naszej szkoły zawitali Błażej wraz z mamą Anią, tatą Tomkiem i rodzeństwem: Iloną, Miłoszem, Zosią oraz przyjaciółmi: Szymonem, Amelią, Mateuszem i Filipem.

Całą grupę uroczyście powitali Komendanci Szkoły mł. insp. dr Mariusz Jaworski, insp. Marcin Sapun, mł. insp. Marcin Towalewski oraz Pani Naczelnik Wydziału Prezydialnego nadkom. Żaneta Kowalska. Goście mieli okazję porozmawiać z kadrą kierowniczą, zwiedzić ich gabinety, a nawet na moment zasiąść w fotelach decyzyjnych!

Po oficjalnym powitaniu rozpoczęła się fascynująca podróż po zakamarkach Szkoły Policji. Rolę przewodnika pełnił podkom. Dariusz Szęfel, który z pasją opowiadał nie tylko o codziennym funkcjonowaniu placówki, ale również o jej bogatej historii. Pierwszym punktem programu była sala z lustrem weneckim, gdzie nadkom. Jarosław Pieńkowski z Zakładu Prawa i Kryminalistyki przybliżył naszym gościom tajniki czynności procesowej okazania. Kolejnym etapem była strzelnica, gdzie podkom. Tomasz Truty z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych zaprezentował uzbrojenie oraz sprzęt wykorzystywany przez Policję. Uczestnicy mieli też możliwość poznania podstaw posługiwania się bronią palną podczas treningu strzeleckiego.

Niezwykle angażującą częścią wizyty były zajęcia z kryminalistyki, przygotowane przez asp. Pawła Lelita – nauczyciela Zakładu Prawa i Kryminalistyki. Goście zgłębiali wiedzę o rodzajach śladów kryminalistycznych oraz metodach ich ujawniania i zabezpieczania. Praktyczne ćwiczenia na bloku oględzinowym pozwoliły im wcielić się w rolę techników kryminalistyki i przeprowadzić czynności oględzin oraz ujawniania śladów na miejscu włamania.

Nie zabrakło także niezwykle ważnych zajęć z pierwszej pomocy, które poprowadziła asp. Anna Magdziak z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych. Uczestnicy nauczyli się rozpoznawać różne rodzaje urazów i ran oraz doskonalili swoje umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej i posługiwania się urządzeniem AED.

Podczas wizyty nasi goście zwiedzili również Domek Taktyk, obiekty sportowe, akademik, a także jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w szkole – wejście do „skarbca”. Kulminacyjnym momentem wizyty była niespodzianka czekająca na placu apelowym – oznakowany policyjny radiowóz. To właśnie Miłosz, za pomocą jednego przycisku, zamienił go w pojazd uprzywilejowany, a rozbrzmiewające sygnały świetlne i dźwiękowe zachwyciły wszystkich, zwłaszcza najmłodszą uczestniczkę – Zosię.

To był dzień pełen wrażeń, uśmiechu i niezapomnianych przeżyć. Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się naszą pasją i codzienną służbą z osobami, które z tak wielkim entuzjazmem licytowały voucher na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dziękujemy za wspólny czas – gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!