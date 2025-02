Akcja DKMS – Walczymy dla Huberta! Mamy 74 rejestracje! Powrót Drukuj Dziś w Auli Akademika Szkoły Policji w Pile odbyła się niezwykle ważna akcja DKMS pod hasłem "Walczymy dla Huberta". Wydarzenie to miało na celu rejestrację potencjalnych dawców szpiku, by pomóc 13-letniemu synowi policjantów Hubertowi, który zmaga się z rzadkim rodzajem chłoniaka. Jest to jedyny taki przypadek w Polsce i jeden z nielicznych na świecie. Przeszczep szpiku stanowi dla niego jedyną szansę na wyzdrowienie.

Otwarcia przedsięwzięcia dokonał Komendant Szkoły Policji w Pile mł. insp. dr Mariusz Jaworski wraz ze swoimi Zastępcami, Naczelnikim Wydziału Prezydialnego oraz koordynatorem akcji w Szkole asp. Adamem Wrzeszczem z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych. Asp. Wrzeszcz to osoba, która już miał zaszczyt przekazać swój szpik celem ratowania życia innej osoby, co czyni go szczególnie zaangażowanym w tego typu inicjatywy.

Szkoła Policji w Pile, jako jedna z kluczowych instytucji policyjnych, nie mogła pozostać obojętna wobec tego wyzwania. Słuchacze, którzy aktualnie uczestniczą w szkoleniach i kursach, aktywnie włączyli się w przedsięwzięcie. 74 słuchaczy zdecydowało się na rejestrację jako potencjalni dawcy, pokazując tym samym, że solidarność i chęć niesienia pomocy to jedne z podstawowych wartości policyjnej służby. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem, a liczba nowo zarejestrowanych potencjalnych dawców daje nadzieję, że dla Huberta i wielu innych chorych znajdzie się odpowiedni dawca.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tej inicjatywie. Wasza pomoc może uratować życie!