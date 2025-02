Podpisanie porozumienia w sprawie szkoleń dla personelu medycznego Powrót Drukuj W Szkole Policji w Pile podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej w ramach projektu szkoleniowego dla personelu medycznego Szpitala Specjalistycznego w Pile. Przedsięwzięcie ruszy już niebawem i będzie obejmowało cykl szkoleń w zakresie aspektów i technik obezwładniania osób oraz technik samoobrony dla personelu medycznego. Celem współpracy jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa personelu medycznego oraz rozwój ich umiejętności praktycznych w sytuacjach zagrożenia.

Porozumienie podpisał Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Pile Pan Grzegorz Sieńczewski oraz p.o. Komendant Szkoły Policji w Pile mł. insp. dr Mariusz Jaworski. Szkolenia w formie zajęć praktycznych będą realizowane pod okiem doświadczonych policyjnych instruktorów taktyk i technik interwencji oraz policyjnego psychologa. Zajęcia będą odbywały się na obiektach sportowych pilskiej Szkoły Policji oraz w codziennym środowisku pracy ratowników medycznych, czyli w karetce. Spotkania przeznaczone będą dla ratowników medycznych, lekarzy i pielęgniarek w szczególności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Chcemy poprzez zwiększenie świadomości zagrożeń i możliwość zdobycia praktycznych umiejętności obrony czy odparcia ataku, podnieść pewność siebie w stresujących i niebezpiecznych sytuacjach, na które coraz częściej trafia personel medyczny. Wszystko po to, by nie tylko podnieść poziom bezpieczeństwa służb medycznych, ale także by pomóc im jeszcze skuteczniej działać w trudnych warunkach, chroniąc zarówno siebie, jak i pacjentów.

Jesteśmy dumni, że możemy wspomóc służby medyczne w poczuciu bycia ważnym i bezpiecznym w trakcie wykonywania ich działań ratujących ludzkie zdrowie i życie.