Szlachetna Paczka dla potrzebujących

To już tradycja, że Szkoła Policji w Pile włączyła się w ogólnopolską akcję Szlachetna Paczka. Dzięki ogromnym sercom mundurowych i pracowników Szkoły do jednej z rodzin mieszkającej na terenie powiatu pilskiego w „weekend cudów” trafił sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania, żywność, artykuły chemiczne, kosmetyczne oraz upominki od serca i moc niespodzianek przygotowanych przez słuchaczy, kadrę oraz kierownictwo Szkoły Policji w Pile.