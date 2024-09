Kolejna akcja pomocy powodzianom! Powrót Drukuj W Szkole Policji w Pile odbyła się spontaniczna akcja, będąca odpowiedzią na pilne potrzeby osób dotkniętych powodzią. W pomoc bezpośrednio zaangażowali się Panowie Komendanci Szkoły, funkcjonariusze oraz pracownicy, którzy szybko zorganizowali konwój z niezbędnymi artykułami.

Ze szkoły wyruszyły samochody dostawcze z żywnością, wodą, kocami, ręcznikami, środkami czystości, środkami do dezynfekcji oraz kombinezonami ochronnymi, które trafiły do regionów dotkniętych powodzią, m.in. w województwie opolskim. Przekazana pomoc była skierowana do funkcjonariuszy pełniących służbę na zalanych terenach, a także do osób, które ucierpiały w wyniku powodzi.

Warto podkreślić, że to już kolejna akcja pomocowa organizowana przez Szkołę Policji w Pile dla powodzian. Wcześniej słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego przeprowadzili zbiórkę darów, których efektem było przekazanie darów do Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwa Wodnego w Pile. Dzięki zaangażowaniu słuchaczy udało się zgromadzić niezbędne artykuły, które zostały dostarczone do potrzebujących.

Podczas tej ostatniej akcji pomocowej przewieziono również dary zgromadzone przez OSP RW w Pile. Współpraca między Szkołą Policji a strażakami z OSP przyczyniła się do zwiększenia skali pomocy, pozwalając na szybsze i bardziej efektywne wsparcie dla funkcjonariuszy i poszkodowanych osób na terenach dotkniętych kataklizmem.

Szkoła Policji w Pile po raz kolejny udowodniła, że w trudnych chwilach potrafi działać szybko i skutecznie, z pełnym zaangażowaniem swoich funkcjonariuszy i pracowników. Tego rodzaju inicjatywy świadczą o ogromnym poczuciu odpowiedzialności i solidarności wobec tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy.

MP/MP