Polska Policja i technologie informatyczne wobec wyzwań cyberprzestępczości XXI wieku

Wczoraj rozpoczęła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Polska Policja i technologie informatyczne wobec wyzwań cyberprzestępczości XXI wieku”, która jest częścią obchodów 70-lecia Szkoły Policji w Pile. To istotne wydarzenie, organizowane we współpracy z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), potrwa do piątku, 20 września.