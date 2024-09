70. rocznica powołania Szkoły Policji w Pile – uroczystości pełne emocji i wrażeń Powrót Drukuj 15 września 2024 roku nasza Szkoła obchodziła swoje 70-lecie, świętując bogatą historię i dorobek w kształceniu pokoleń policjantów. Dokładnie 70 lat temu, 15 września 1954 roku, jednostka została powołana do realizacji zadań edukacyjnych dla funkcjonariuszy Polskiej Policji. Z tej wyjątkowej okazji zorganizowano szereg wydarzeń, w których udział mógł wziąć każdy – od najmłodszych po dorosłych, zarówno zainteresowanych służbą w Policji, jak i tych, którzy po prostu chcieli wspólnie celebrować ten jubileuszowy dzień.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej, która była dedykowana nie tylko obecnym funkcjonariuszom i pracownikom szkoły, ale również tym, którzy przez lata służyli w tej placówce. Wspomniano byłych policjantów oraz pracowników, którzy przyczynili się do budowy historii Szkoły Policji w Pile, oddając hołd ich zaangażowaniu i poświęceniu w kształcenie nowych kadr Policji.

Centralnym punktem obchodów była impreza plenerowa na placu Staszica, gdzie powstało specjalne Miasteczko Policyjne.

Na odwiedzających czekały liczne atrakcje i stoiska przygotowane nie tylko przez różne szkoły Policji, ale również przez jednostki terenowe oraz inne służby mundurowe. Całe rodziny mogły uczestniczyć w grach i zabawach, a także z bliska zapoznać się ze sprzętem i uzbrojeniem używanym na co dzień przez funkcjonariuszy. Na najmłodszych czekały policyjne maskotki, a dla tych, którzy rozważają karierę w Policji, przygotowano informacje o rekrutacji i przebiegu służby.

Szczególną atrakcją były pokazy przygotowane przez różne formacje Policji. Tłumy gromadziły się, aby podziwiać występy Orkiestry Reprezentacyjnej Policji, która zaprezentowała swoje umiejętności muzyczne, oraz Motocyklowej Asysty Honorowej, która wykonała efektowne manewry.

Na scenie pojawiła się również elitarna jednostka BOA - Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji KGP, prezentując swoje zaawansowane techniki interwencyjne.

Nie zabrakło także pokazów z udziałem koni – pododdziały konne KWP w Poznaniu i KWP w Szczecinie zachwyciły precyzją manewrów.

Widzowie mogli również podziwiać pokaz wyszkolenia słuchaczy Szkoły Policji w Pile, którzy zaprezentowali techniki interwencyjne oraz pokaz musztry policyjnej...

...a także zobaczyć pokaz umiejętności psów służbowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, które odgrywają kluczową rolę w działaniach Policji.

Duże zainteresowanie wzbudził pokaz specjalnego pojazdu "Tajfun IV" Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu. Prezentacja możliwości tego zaawansowanego pojazdu, w tym samogaszenie, przyciągnęła uwagę wielu osób.

W trakcie trwania Miasteczka Policyjnego na żywo, grał i śpiewał zespół muzyczny Avans, który składał się ze słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Zespół ten od lat tworzy tradycję Szkoły Policji w Pile, występując na wyjątkowych uroczystościach i wprowadzając radosną organizację poprzez muzykę. Ich koncert pokazał, jak wszechstronni są funkcjonariusze, którzy poza szkoleniem praktycznym rozwijają swoje talenty, w tym artystyczne.

Równolegle, w historycznym budynku Szkoły Policji, odbywał się Dzień Otwarty. Zwiedzający mieli wyjątkową okazję poznać kulisy funkcjonowania jednostki – od sal dydaktycznych, poprzez specjalistyczne pracownie, aż po nowoczesne metody szkolenia przyszłych policjantów. Dzięki specjalnie przygotowanemu harmonogramowi zwiedzania, każdy zainteresowany mógł zobaczyć, jak wygląda codzienna praca i nauka w tej prestiżowej instytucji.

Mimo nieprzychylnych prognoz pogody, aura okazała się sprzyjająca, co pozwoliło wszystkim na wspaniałą zabawę na świeżym powietrzu. Dzień pełen emocji, wrażeń i atrakcji pozostawił niezapomniane wspomnienia zarówno wśród obecnych, licznych odwiedzających. Jubileuszowa rocznica była nie tylko okazją do świętowania, ale także do refleksji nad historią i przyszłością Szkoły Policji w Pile. To wydarzenie pokazało, jak ważną rolę odgrywa ta placówka w kształceniu i doskonaleniu kadr Polskiej Policji, a także jak silnie jest związana z lokalną społecznością.

MP/MP