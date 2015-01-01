Uroczyste Obchody Święta Policji w Szkole Policji w Pile Powrót Drukuj W poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, w murach Szkoły Policji w Pile odbyły się uroczyste obchody tegorocznego Święta Policji. Była to wyjątkowa okazja do uhonorowania funkcjonariuszy i pracowników szkoły, a ceremonię uświetniła obecność przedstawicieli najwyższych władz państwowych i policyjnych, w tym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pana Marcina Kierwińskiego.

Duchowe wprowadzenie i pełen atrakcji Dzień Otwarty

Wstępem do tegorocznych obchodów była uroczysta msza święta, która odbyła się dzień wcześniej w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Pile. Modlono się w intencji wszystkich funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy pilskiej szkoły, a także oddano hołd poległym policjantom.

Bezpośrednio po mszy świętej, na terenie naszej jednostki zorganizowano Dzień Otwarty, który obfitował w mnóstwo atrakcji dla odwiedzających. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać perfekcyjnie przygotowaną musztrę paradną w wykonaniu policjantów z KWP w Poznaniu oraz wysłuchać koncertu Orkiestry Policyjnej z KWP we Wrocławiu. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się policyjne konie oraz psy służbowe. Swoje wyposażenie zaprezentowali funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji (SPKP), którzy przygotowali pokaz z wykorzystaniem pojazdu bojowego, a także Straż Leśna, Straż Pożarna, która zaprezentowała swój nowoczesny sprzęt. Wielu emocji dostarczył dynamiczny pokaz możliwości pojazdu specjalnego TAJFUN. Dla najmłodszych gości przygotowano specjalną strefę sportowo-rekreacyjną, a na wszystkich uczestników czekał poczęstunek.

Uroczysty ceremoniał

Główna ceremonia rozpoczęła się w poniedziałek o godzinie 12:00 w Auli im. 100-lecia Służby Kobiet w Policji. Na początku dowódca uroczystości, kom. Filip Urbański złożył meldunek Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Następnie na salę wprowadzono sztandar Szkoły Policji w Pile w asyście pocztu (dowódca: kom. P. Wypuść, sztandarowy: kom. P. Borowczyk, asystujący: asp. D. Remiszewski) i Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą kapelmistrza sierż. Piotra Kobusińskiego odegrała hymn Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgromadzeni goście w zadumie uczcili pamięć poległych funkcjonariuszy oraz zmarłych pracowników Policji symboliczną minutą ciszy, podczas której odegrano melodię „Śpij Kolego”. Po tym doniosłym momencie głos zabrał gospodarz uroczystości – Komendant Szkoły Policji w Pile, insp. dr Mariusz Jaworski, który przywitał gości i wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Medale, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie

Święto Policji to przede wszystkim czas podziękowań za trud, oddanie i wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego, Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr. Tomasza Michułki oraz Komendanta Szkoły insp. dr. Mariusza Jaworskiego wręczono liczne odznaczenia i akty mianowania. Wśród nich znalazły się:

Złote i Srebrne Medale za Długoletnią Służbę, nadane postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Brązowy Medal za Zasługi dla Policji, którym na wniosek Komendanta Głównego Policji wyróżniono Komendanta Szkoły Policji w Pile, insp. dr. Mariusza Jaworskiego.

Brązowe Odznaki „Zasłużony Policjant”, nadane decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje przedterminowe mianowanie Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile do spraw Logistycznych, mł. insp. Marcina Towalewskiego, na stopień inspektora Policji

Awanse w korpusach oficerów i aspirantów. . Ponadto, na wniosek Komendanta Szkoły, łącznie aż ośmiu funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższy stopień przed terminem.

Akty mianowania na wyższe stanowiska służbowe (w tym wykładowców, młodszych wykładowców i specjalistów) oraz wyróżnienia dla pracowników Szkoły za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Dodatkowo podkreślono, że Nagrodą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji została wyróżniona kom. Iwona Centkowska z Zakładu Prawa i Kryminalistyki.

Wyjątkowy jubileusz i odznaczenia związkowe

Z uwagi na trwający jubileusz, ważnym punktem ceremonii było nadanie odznak okolicznościowych z okazji 70-tej rocznicy powołania Szkoły Policji w Pile. Wyróżnienie to trafiło zarówno do znamienitych gości (m.in. przedstawicieli Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich oraz zaprzyjaźnionych placówek szkoleniowych z Legionowa, Szczytna, Poznania i Lublina), jak i zasłużonych funkcjonariuszy oraz pracowników pilskiej Szkoły.

Doceniono również działalność na rzecz środowiska policyjnego. Zastępca Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZP mł. insp. Andrzej Szary wraz z Zastępcą Przewodniczącego NSZZP w Szkole Policji w Pile, podkom. Tomaszem Kłysem, wręczyli Krzyże 35-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendantowi Szkołu Policji w Pile insp. dr. Mariuszowi Jaworskiemu, zastępcy Komendannta Szkoły Policji w Pile insp. Marcinowi Sapunowi, oraz wybranym funkcjonariuszom i pracownikom Szkoły.

Przemówienia i akcenty artystyczne

W dalszej części uroczystości głos zabrali przybyli goście. Słowa uznania i życzenia przekazali:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Marcin Kierwiński,

Przewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji, posłanka Maria Małgorzata Janyska,

Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Tomasz Michułka,

Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, mł. insp. Andrzej Szary.

Po odprowadzeniu sztandaru i oficjalnym zakończeniu uroczystej zbiórki przez dowódcę uroczystości, zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć film promocyjny o Szkole Policji w Pile, przygotowany specjalnie na tę uroczystość. Pełne emocji obchody zwieńczył koncert Orkiestry Policyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą kierownika artystycznego, asp. szt. Maksymiliana Madeły. Odegrane utwory urozmaicił wokal sierż. Ewy Koban z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

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