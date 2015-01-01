Uroczyste zakończenie szkolenia podstawowego na Placu Staszica w Pile Powrót Drukuj 17 czerwca, na placu Staszica odbyło się uroczyste zakończenie Szkolenia Zawodowego Podstawowego na Kompanii 6, Szkoły Policji w Pile. Po ponad 6 miesiącach służby spędzonych na nauce, treningach i praktykach, Policjanci zmierzyli się z egzaminem końcowym, a następnie przy uroczystej oprawie odebrali świadectwa ukończenia pierwszego etapu ich służby.

Dzień rozpoczął się od egzaminu końcowego, który z uwagi na ilość egzaminowanych ( 120 słuchaczy ) odbył się w dwóch salach, Auli im Stulecia Kobiet w Policji oraz auli akademika.

Egzamin składał się z 80 pytań, trwał 90 minut i dotyczył szerokiego zakresu informacji, z którymi policjanci musieli się zapoznać w trakcie niemal 7-miesięcznego szkolenia. Szkolenie podstawowe obejmuje m.in. ramy prawne, w których policjanci wykonują czynności, algorytmy i metody realizacji tych czynności, treningi taktyki, techniki i symulacji a ponadto zajęcia fakultatywne wybiegające poza program szkolenia, aby jak najlepiej przygotować policjantów do pełnienia służby w terenie. Po odebraniu świadectw policjanci uzyskali uprawnienia do używania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej oraz środków komunikacji radiowej w Policji.

Po zdanym egzaminie, na Placu Staszica w Pile odbyła się uroczysta zbiórka w asyście Pocztu Sztandarowego Szkoły Policji w Pile, z okazji zakończenia Szkolenia Zawodowego Podstawowego.

W uroczystości udział wzięli m.in.:

Komendant Szkoły Policji w Pile insp. dr Mariusz Jaworski,

Prezydent Miasta Piła Pani Beata Dudzińska,

Vice Starosta Pilski Pan Stefan Kowal,

kadra dydaktyczna Szkoły Policji w Pile,

klasy o profilu mundurowym z Zespołu Szkół przy Teatralnej,

oraz rodziny absolwentów.

Podczas przemówienia Pan Komendant podkreślił wagę noszonego munduru oraz przypomniał o odpowiedzialności, która się z tym wiąże, życzył także powodzenia na kolejnych etapach służby w Policji. Pani Prezydent oraz Pan Starosta w swoich przemówieniach dołączyli się do gratulacji, podziękowali za udział w społeczności regionu, oraz życzyli sukcesów w dalszej karierze.

Gratulujemy ukończenia szkolenia i życzymy powodzenia !