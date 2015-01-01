​Ekspercka wymiana wiedzy w Pile: Międzynarodowy kurs CEPOL poświęcony analizie behawioralnej w walce z przemytem migrantów Powrót Drukuj W dniach 18–22 maja 2026 roku Szkoła Policji w Pile stała się europejskim centrum wymiany wiedzy w obszarze bezpieczeństwa. W ramach kursu CEPOL 12/2026 pt. „Behaviour Analysis in the context of Migrant Smuggling”, funkcjonariusze z całej Europy doskonalili zaawansowane techniki analityczne, które pozwalają skuteczniej rozbijać zorganizowane sieci przestępcze zajmujące się przemytem ludzi.

​Walka z przestępczością transgraniczną wymaga dziś czegoś więcej niż tylko kontroli fizycznej granicy – wymaga głębokiej wiedzy psychologicznej i umiejętności odczytywania wzorców zachowań. Celem wysokospecjalistycznego kursu organizowanego przez Szkołę było wyposażenie funkcjonariuszy w narzędzia z zakresu zaawansowanej analizy behawioralnej. Uczestnicy szkolenia pracowali nad kluczowymi dla bezpieczeństwa obszarami operacyjnymi:

​Detekcja wzorców: rozpoznawanie metod działania grup przestępczych.

​Rozbijanie sieci: identyfikacja struktury i sposobu funkcjonowania siatek przemytniczych.

​Psychologia przesłuchania: wykorzystanie wiedzy eksperckiej w trakcie wywiadów śledczych w celu pozyskiwania kluczowych informacji.

​Wyjątkowy poziom merytoryczny kursu był możliwy dzięki zaangażowaniu międzynarodowego grona prelegentów, reprezentujących najlepsze praktyki w europejskich służbach i świecie nauki. Wśród ekspertów dzielących się wiedzą znaleźli się:

​dr Maria Carmen Feijoo Fernandez – Guardia Civil (Hiszpania)

​Ramona Dimu – Bucharest Airport Security (Rumunia)

​Padraic W. Jennings – Garda Síochána (Irlandia)

​dr Karolina Dukała – Uniwersytet SWPS (Polska)

​Cristian Calea – CEPOL

​Camille Mugg – EUROPOL

​Fabio Russo – Polizia di Stato (Włochy)

​Konstantinos Konstantinidis – Hellenic Police (Grecja)

​Ich wkład pozwolił uczestnikom na przeniesienie teorii psychologii behawioralnej bezpośrednio na grunt codziennej służby operacyjnej.

​Za przygotowanie i koordynację tego prestiżowego, międzynarodowego przedsięwzięcia odpowiadał zespół w składzie: podinsp. Adrian Niemczuk-Gorgoń, Marta Królewicz oraz kom. Dariusz Szęfel. Dzięki ich zaangażowaniu Szkoła po raz kolejny udowodniła, że jest profesjonalnym partnerem dla europejskich agencji i instytucji szkoleniowych.

​„Jedna wspólna sprawa, wiele krajów, jedna wiedza – bezpieczniejsi razem” – to hasło przyświecające kursowi najlepiej oddaje ducha współpracy w ramach CEPOL. Dziękujemy wszystkim ekspertom i uczestnikom za profesjonalizm, który bezpośrednio przekłada się na podnoszenie standardów bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej.

​Szkoła Policji w Pile – kształcimy i budujemy bezpieczniejszą Europę.