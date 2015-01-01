​Bezpieczeństwo bez granic: szkolenie dla polskich oraz niemieckich policjantów pełniących służbę na terenie przygranicznym Powrót Drukuj W dniach 22–24 kwietnia 2026 roku Szkoła Policji w Pile stała się centrum międzynarodowej współpracy mundurowej. Przez trzy intensywne dni funkcjonariusze z terenów przygranicznych (m.in. z jednostek Gubin-Guben oraz Słubice-Frankfurt nad Odrą) wspólnie doskonalili taktykę i procedury, które stanowią fundament skuteczności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

​Głównym celem szkolenia było ujednolicenie działań oraz wypracowanie wspólnego języka zawodowego, który jest kluczowy w dynamicznych sytuacjach interwencyjnych. Program spotkania łączył w sobie zaawansowaną analizę ram prawnych z realizmem symulacji taktycznych. Podczas warsztatów szczegółowo przeanalizowano cztery kluczowe obszary:

​Kompetencje i ramy prawne: Uczestnicy pochylili się nad umowami bilateralnymi, precyzyjnie określając, co wolno polskiemu policjantowi na terenie Niemiec, a jakie uprawnienia posiada funkcjonariusz niemiecki w Polsce. Znajomość tych granic jest niezbędna dla legalności podejmowanych działań.

​Środki Przymusu Bezpośredniego (SPB): Porównano procedury użycia środków przymusu, kładąc szczególny nacisk na wykorzystanie urządzeń do obezwładniania energią elektryczną (Taser).

​Pościgi i Ruch Drogowy: Omówiono logistykę i przepisy dotyczące wykorzystania pojazdów uprzywilejowanych obcego państwa na terytorium sąsiada oraz procedury ścigania sprawców w kontekście polskiego art. 178b kk.

​Taktyka i Technika Interwencji: W części praktycznej funkcjonariusze ćwiczyli wspólne przeszukania, techniki wchodzenia do pomieszczeń oraz dynamiczne wyciąganie osób z pojazdów.

​Najważniejszym wnioskiem płynącym z tych trzech dni szkolenia jest fakt, że mimo różnic w przepisach krajowych, misja funkcjonariuszy po obu stronach granicy jest tożsama. Dzięki wspólnym symulacjom i analizie realnych przypadków, bariery językowe i kulturowe schodzą na dalszy plan. „Dzięki takim spotkaniom budujemy zaufanie, które jest kluczowe, gdy w grę wchodzi ułamki sekund podczas realnej interwencji na granicy”. Współpraca patroli mieszanych to jeden z najskuteczniejszych instrumentów zwalczania przestępczości transgranicznej. Szkoła Policji w Pile, dbając o wysoki poziom merytoryczny takich szkoleń, aktywnie przyczynia się do budowania bezpiecznej i zjednoczonej Europy.

​Dziękujemy wszystkim uczestnikom za profesjonalizm i ogromne zaangażowanie!