Nowe kadry polskiej Policji: Uroczyste zakończenie szkolenia na Placu Staszica Powrót Drukuj Plac Staszica w Pile stał się areną wyjątkowego wydarzenia dla 133 słuchaczy, którzy oficjalnie zakończyli szkolenie zawodowe podstawowe. Po ponad sześciu miesiącach intensywnej nauki i wymagających przygotowań, młodzi funkcjonariusze są w pełni gotowi do podjęcia odpowiedzialnej służby na rzecz bezpieczeństwa obywateli.

Uroczystość na Placu Staszica stanowiła zwieńczenie niewiele ponad półrocznego okresu wytężonej pracy. Dla wszystkich był to czas zdobywania fundamentów wiedzy prawniczej, taktyki interwencji obsługi broni oraz innych umiejętności niezbędnych w codziennej pracy mundurowych.

​Podczas apelu głos zabrał Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Pile, insp. Marcin Sapun. Komendant pogratulował wszystkim absolwentom wytrwałości w dążeniu do celu oraz osiągniętych wyników w nauce. W swoim wystąpieniu życzył młodym funkcjonariuszom powodzenia oraz satysfakcji z pełnionej misji, podkreślając wagę etyki i profesjonalizmu w dalszej drodze zawodowej.

W uroczystości brali udział także Etatowy Członek Zarządu Powiatu Pilskiego Pan Kaziemierz Sulima, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Pan Paweł Jarczak.

​Ten wyjątkowy dzień zgromadził nie tylko kadrę Szkoły, ale przede wszystkim rodziny i najbliższych młodych policjantów. Obecność bliskich nadała uroczystości szczególny charakter, będąc wyrazem wsparcia dla nowo mianowanych funkcjonariuszy u progu ich policyjnej drogi.

​Absolwenci trafią teraz do swoich jednostek macierzystych, gdzie zdobytą w Pile wiedzę zaczną wykorzystywać w praktyce, dbając o porządek i spokój w różnych regionach kraju.

​Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy bezpiecznej służby.