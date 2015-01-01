Pierwsze szlify zaliczone - Słuchacze złapali złodzieja na gorącym uczynku. Powrót Drukuj Słuchacze Szkoły Policji w Pile, w czasie wolnym od służby, bezpośrednio po kradzieży i pieszym pościgu ujęli i obezwładnili złodzieja. Mężczyzna został przekazany Policjantom z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych na terenie miasta Piła. Policjanci, aktualnie słuchacze będący w 3 miesiącu szkolenia zawodowego podstawowego w Szkole Policji w Pile, w czasie wolnym od zajęć robili zakupy w sklepie sportowym. Jeden z policjantów zauważył mężczyznę który trzymał coś pod bluzką a następnie wybiegł ze sklepu uruchamiając alarm, intuicyjnie policjanci porzucili swoje zakupy i zaczęli gonić sprawcę. Najpierw mężczyzna wsiadł na rower i próbował na nim uciec przed pościgiem, ale przewrócił się i kontynuaował ucieczkę biegiem. Policjanci wytrwale gonili sprawcę kradzieży, a następnie stosując techniki obezwałdnienia ujęli go oraz oczekiwali na przyjazd policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pile.

​„Postawa godna prawdziwego policjanta” – to słowa, którymi podsumował działanie młodych funkcjonariuszy Komendant Szkoły Policji w Pile Insp. dr Mariusz Jaworski gratulując młodym policjantom.

​Wyróżnieni słuchacze reprezentują różne garnizony:

​post. Filip Wardyn – Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy,

​post. Sebastian Michalski – Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu.

​Odpowiedzialność i oddanie misji aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom to filar policyjnego charakteru, którego nie brakuje naszym słuchaczom. Gratulujemy wzorowej postawy i życzymy dalszych sukcesów na drodze zawodowej, którą rozpoczęliście w tak godny naśladowania sposób!