Szkoła Policji w Pile mianowana Ambasadorem Powiatu Pilskiego – prestiżowe wyróżnienie na Gali Lider Sukcesu 2025 Powrót Drukuj W piątkowy wieczór, 20 marca, pilska „Iskra” stała się miejscem celebracji lokalnych sukcesów i pasji. Podczas dorocznej Gali Liderów Sukcesu 2025, Zarząd Powiatu w Pile uhonorował osoby i instytucje, które w szczególny sposób przyczyniają się do rozwoju i promocji regionu. Najważniejszy, honorowy tytuł wieczoru – Ambasador Powiatu Pilskiego – trafił w ręce Szkoły Policji w Pile.

Uroczystość, która odbyła się w historycznym budynku dawnego kina Iskra, zgromadziła licznych przedstawicieli świata biznesu, kultury, sportu oraz organizacji społecznych. Nagrody Lider Sukcesu przyznawane są od 2004 roku, stanowiąc wyraz uznania dla tych, którzy swoją pracą, talentem i determinacją rozsławiają imię powiatu pilskiego. W tegorocznej edycji to właśnie Szkoła Policji w Pile została uznana za instytucję, która swoją działalnością najlepiej promuje region, otrzymując prestiżowy tytuł Ambasadora Powiatu Pilskiego 2025.

​"Lider Sukcesu to ktoś więcej niż tylko osoba odnosząca zawodowe osiągnięcia. To ktoś, kto potrafi inspirować innych, wyznaczać kierunki, podejmować odważne decyzje i konsekwentnie realizować cele" – podkreślił podczas gali starosta pilski Rafał Zdzierela. Wręczając wyróżnienie, władze powiatu zaznaczyły, że Szkoła Policji jest nie tylko kluczowym ośrodkiem szkoleniowym w skali kraju, ale także w skali międzynarodowej w ramach szkoleń CEPOL, jest także partnerem aktywnie angażującym się w życie lokalnej społeczności, m.in. poprzez liczne akcje krwiodawstwa, warsztaty z zakresu empatii.

​Nagrodę z rąk starosty Rafała Zdziereli oraz członków Zarządu Powiatu odebrał insp. dr Mariusz Jaworski Komendant Szkoły Policji w Pile wraz z kierownictwem szkoły. Wyróżnienie to jest dowodem na silne więzi łączące jednostkę z mieszkańcami regionu oraz docenieniem profesjonalizmu kadry i słuchaczy, którzy każdego dnia budują pozytywny wizerunek Piły i całego powiatu.

​Wieczór pełen emocji uświetnił koncert legend polskiej sceny muzycznej – Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza, który stał się doskonałym dopełnieniem tej wyjątkowej uroczystości. Przyznany tytuł Ambasadora to dla Szkoły Policji w Pile nie tylko powód do dumy, ale również zobowiązanie do dalszej, wytężonej pracy na rzecz bezpieczeństwa i pomyślności mieszkańców powiatu pilskiego.