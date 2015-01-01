STOP THE BLEED POLSKA Powrót Drukuj Szkoła Policji w Pile jako pierwsza jednostka szkoląca policjantów w Polsce uzyskała licencję edukacyjną programu STOP THE BLEED, certyfikowanego przez Departament Wojny Stanów Zjednoczonych. Jest to kolejne działanie szkoły ukierunkowane na rozwijanie kompetencji związanych z ratowaniem życia ludzkiego przez funkcjonariuszy Policji.

Koalicja STOP THE BLEED jest największą na świecie inicjatywą zajmującą się edukacją

w zakresie tamowania masywnych krwotoków. Dzięki uzyskaniu przez naszych wykładowców uprawnień instruktorskich STOP THE BLEED POLSKA, Szkoła Policji w Pile jako pierwsza będzie prowadzić certyfikowane szkolenia oraz wydawać policjantom dokumenty potwierdzające ukończenie kursu, uznawane na całym świecie.



Masywne krwotoki to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci w wyniku urazu, możliwych do uniknięcia. W wielu sytuacjach rozpoznanie takiego krwotoku przez świadków zdarzenia jest trudnym zadaniem a podejmowane działania mogą okazać się niewystarczające aby uratować ludzkie życie. Mając świadomość znaczenia edukacji w tym zakresie, Szkoła Policji w Pile włączyła się w realizację programu STOP THE BLEED POLSKA, aby systemowo rozwijać wiedzę i umiejętności dotyczące udzielania pierwszej pomocy w przypadku masywnych krwawień.



Szkoła Policji w Pile jest obecnie pierwszą i jedyną na chwilę obecną instytucją szkoleniową w strukturach Policji, której kadra uzyskała licencję edukacyjną programu STOP THE BLEED POLSKA, certyfikowanego przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Wśród kadry szkoły znajduje się obecnie dziesięcioro instruktorów posiadających uprawnienia STOP THE BLEED POLSKA. Są to przede wszystkim nasi ratownicy medyczni, instruktorzy strzelań policyjnych oraz taktyk i technik interwencyjnych.



Program szkoleń naszych słuchaczy zakładać ma prowadzenie krótkich, intensywnych i przede wszystkim praktycznych szkoleń z zakresu tamowania masywnych krwotoków. Obejmować będzie zagadnienia teoretyczne, założenia programu STOP THE BLEED, rodzaje masywnych krwotoków oraz sprzęt stosowany do ich tamowania – zarówno specjalistyczny, jak i improwizowany. Następnie zajęcia praktyczne obejmujące naukę wykorzystania sprzętu do tamowania krwotoków zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC oraz TCCC. W trakcie zajęć wykorzystywane będą m.in. opaski uciskowe typu CAT oraz SOFT, a także opatrunki specjalistyczne, takie jak opatrunek izraelski, opatrunek OLAES, indywidualny wodoszczelny typu W oraz opatrunki hemostatyczne. Kolejnym etapem będzie wdrożenie poznanych technik do zabezpieczenia masywnych krwawień z wykorzystaniem techniki „wound packing”- pakowania ran. Ćwiczenia realizowane będą przy użyciu specjalistycznych trenażerów oraz sztucznej krwi, co pozwala możliwie realistycznie odtworzyć urazy.

Serdecznie dziękujemy Marcinowi Krupie za cenny czas, który wzbogacił Nas o wiedzę i umiejętności, które chcemy przekazywać dalej !