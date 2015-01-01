XV Seminarium Prawnicze - "Delikt dyscyplinarny w służbach Mundurowych". Powrót Drukuj W dniach 23–24 października 2024 r. w Szkole Policji w Pile odbyło się XV Seminarium Prawnicze poświęcone tematyce deliktu dyscyplinarnego w służbach mundurowych. Wydarzenie zgromadziło wybitnych przedstawicieli środowisk prawniczych oraz funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy podjęli debatę nad różnorodnymi aspektami prawnymi odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Seminarium miało na celu pogłębienie wiedzy na temat regulacji prawnych i praktyk stosowanych w różnych służbach, w tym w Policji, Wojsku Polskim oraz innych formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W czasie seminarium prelegenci przedstawili wiele ważnych zagadnień, które rzuciły nowe światło na kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Wystąpienia obejmowały zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty postępowań dyscyplinarnych, co pozwoliło na dogłębną analizę przepisów obowiązujących w różnych formacjach mundurowych.

Wystąpienia oraz prelegenci :

- Struktura deliktu dyscyplinarnego w Policji (differenta specifica)

dr hab. Piotr Jóźwiak, prof. Uniwersytetu SWPS – Katedra Prawa Publicznego i Teorii Prawa, Wydział Psychologii i Prawa, Uniwersytet SWPS

- Struktura deliktu dyscyplinarnego (Rozważania na tle rozpoznania elementów struktury deliktu dyscyplinarnego jako warunku kwalifikacji prawnej)

dr Olaf Włodkowski– Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Uniwersytet Zielonogórski

- Przesłanki normatywne deliktu dyscyplinarnego w ustawie o Policji

adw. dr Ireneusz Adamczak, prof. WSG – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Kolegium Nauk Stosowanych w Pile

- Delikt dyscyplinarny policjanta w aspekcie okoliczności umożliwiających przypisanie winy

prok. dr Robert Kmieciak – Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze

- Delikt dyscyplinarny czy przestępstwo? O dopuszczalnych granicach czynności operacyjnych prowadzonych przez policjantów

dr hab. P. Herbowski, prof. UJD – Wydział Prawa i Ekonomii, Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

- Formy stadialne i zjawiskowe w deliktach dyscyplinarnych przez funkcjonariuszy służb mundurowych

dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG – Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Uniwersytet Gdański

- Wpływ ukształtowania struktury przestępstwa na modelowanie deliktu dyscyplinarnego

dr hab. Barbara Janusz-Pohl, prof. UAM – Zakład Postępowania Karnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Ustanie karalności przewinienia dyscyplinarnego wyczerpującego jednocześnie znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w kontekście dopuszczalności wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

ml. insp. dr Paweł Gacek – Radca prawny, Wydział Spraw Osobowych Biura Kadr i Organizacji Policji KGP, Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

- Typizacje deliktów dyscyplinarnych w postępowaniach dyscyplinarnych służb mundurowych

mgr Michał Wawryniczak – Doktorant IV roku, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- Odpowiedzialność deliktowa a znaczenie więziłości i jednoczesności przepisów prawa

insp. dr hab. Aleksander Babiński, prof. Instytutu Nauk Prawnych WBiNP – Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Akademia Policji w Szczytnie

- (Nie)oznaczność przewinienia dyscyplinarnego na gruncie zmian w obszarze prawa wojskowego

mjr dr Maciej Wielgosik – Wydział Dyscypliny Wojskowej, Odznaczeń i Mianowań, Departament Kadr, Ministerstwo Obrony Narodowej

- Delikt dyscyplinarny żołnierzy Sił Zbrojnych RP na podstawie nowej ustawy o obronie Ojczyzny

mjr Marcin Kawecki – Starszy wykładowca Cyklu szkolenia dochodzeniowo-śledczego, Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim

- Sposób określenia deliktu dyscyplinarnego w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny na tle deliktów dyscyplinarnych innych służb mundurowych – analiza porównawcza

kmdr rez. Eugeniusz Krempeć – Radca prawny, Regionalne Centrum Informatyki w Bydgoszczy, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni

- Małe przewinienia, wielkie konsekwencje: delikty dyscyplinarne w codziennej służbie

podkom. dr Łukasz Krysiński – Ekspert Jednoosobowego Stanowiska ds. Skarg i Wniosków, Komenda Powiatowa Policji w Słupcy

- Niewykonanie rozkazu lub polecenia przełożonego a odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta kom. Łukasz Chandoszko – Instytut Nauk Prawnych, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Akademia Policji w Szczytnie

Seminarium zakończyło się ożywioną dyskusją, podczas której uczestnicy zgodnie podkreślali, że zrozumienie i właściwe stosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej jest kluczowe dla zachowania praworządności w służbach mundurowych. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność ciągłego doskonalenia przepisów prawnych w tym obszarze, tak aby były one dostosowane do dynamicznie zmieniających się realiów służb oraz oczekiwań społecznych. Tematyka deliktu dyscyplinarnego jest niezwykle ważna, ponieważ wpływa nie tylko na funkcjonowanie służb, ale także na ich wizerunek w oczach społeczeństwa.