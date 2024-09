Słuchacze Szkoły Policji w Pile włączyli się w akcję pomocy dla powodzian! Powrót Drukuj Słuchacze Szkoły Policji w Pile po raz kolejny pokazali, że służba i pomoc innym są dla nich priorytetem. Tym razem włączyli się w akcję zbierania darów dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, które nawiedziły południowe rejony kraju. Przedsięwzięcie to było koordynowane przez Ochotniczą Straż Pożarną Ratownictwo Wodne w Pile, do której ostatecznie trafiły wszystkie zebrane dary.

Inicjatywa spotkała się z ogromnym zaangażowaniem słuchaczy Szkoły Policji w Pile. Całą zbiórką z ramienia szkoły kierowała nadkom. Żaneta Kowalska, opiekun samorządu słuchaczy, Pełnomocnik Komendanta Szkoły ds. Ochrony Praw Człowieka. To właśnie słuchacze, zmobilizowani do działania, zorganizowali zbiórkę niezbędnych artykułów wśród swojej społeczności.

W ramach akcji udało się zgromadzić szeroki wachlarz produktów, które trafiły do najbardziej potrzebujących. Wśród darów znalazła się żywność długoterminowa, butelkowana woda, leki, koce, a także artykuły higieniczne, które są szczególnie ważne w trudnych warunkach panujących w rejonach dotkniętych powodzią. Zebrane produkty zostały przewiezione do siedziby OSP RW w Pile, skąd zostaną przekazane bezpośrednio do osób dotkniętych skutkami kataklizmu.

Działania słuchaczy Szkoły Policji w Pile to doskonały przykład, jak ważna jest solidarność i wsparcie w trudnych chwilach. Takie inicjatywy pokazują, że współpraca i wspólny wysiłek potrafią realnie przyczynić się do poprawy sytuacji osób znajdujących się w potrzebie.

MP/MP