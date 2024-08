Asp. Karolina Kunkel – nauczyciel Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile, która łączy pasję do sportu z zawodowym wyzwaniem Powrót Drukuj Asp. Karolina Kunkel, nauczyciel w Szkole Policji w Pile, to nie tylko doświadczona policjantka, ale także utalentowana sportsmenka, która właśnie ukończyła prestiżowy kurs instruktorski z zakresu taktyki i technik interwencji oraz zmierzyła się z wymagającym wyścigiem Tour de Pologne w Karpaczu.

W dniach 8 lipca – 2 sierpnia 2024 roku, asp. Kunkel wzięła udział w specjalistycznym kursie z zakresu taktyki i technik interwencji, który odbył się w Szkole Policji w Słupsku. Kurs ten, przeznaczony dla policjantów z całej Polski, wymagał nie tylko pozytywnego wyniku w postępowaniu kwalifikacyjnym, ale również niezwykłej wytrwałości i zaangażowania. Przez 20 dni intensywnych szkoleń, 15 policjantów, w tym asp. Kunkel – jedyna kobieta na kursie – doskonaliło swoje umiejętności w zakresie fizycznej i specjalistycznej sprawności, nauczania elementów sportów walki, technik obezwładniania, zakładania kajdanek, czy stosowania środków przymusu bezpośredniego. Szkolenie zakończyło się dwudniowymi egzaminami praktycznymi, które asp. Karolina Kunkel zdała z wynikiem pozytywnym, co uprawnia ją do samodzielnego nauczania tych umiejętności w jednostkach Policji. To osiągnięcie jest tym bardziej imponujące, że asp. Kunkel jest obecnie jedyną kobietą, która uczy tego przedmiotu w polskiej szkole policyjnej.

Pomimo wyczerpującego kursu, asp. Kunkel nie spoczęła na laurach. Bezpośrednio po zakończeniu szkolenia w Słupsku, wzięła udział w Tour de Pologne w Karpaczu – jednym z najtrudniejszych wyścigów kolarskich w Polsce. Trasa licząca 84 km z wieloma wymagającymi przewyższeniami była wyzwaniem nawet dla doświadczonych zawodników. "Było bardzo ciężko, przewyższenia były bardzo wymagające, ale mimo tego udało się przejechać Tour de Pologne w Karpaczu w czasie 3:34. Na podium tym razem się nie udało, ale taki jest sport" – komentuje swoje zmagania asp. Karolina Kunkel. Mimo że nie zdobyła miejsca na podium, jest zadowolona ze swojego występu, szczególnie biorąc pod uwagę zmęczenie po kursie w Słupsku. Jak sama przyznaje, teraz nadszedł czas na regenerację, która jest jej absolutnie potrzebna, aby odzyskać pełnię sił.

Asp. Karolina Kunkel to przykład policjantki, która łączy zawodowe obowiązki z pasją do sportu. Jej zaangażowanie w rozwój zarówno fizyczny, jak i zawodowy, jest godne podziwu. Jako jedyna kobieta ucząca taktyki i technik interwencji w polskiej szkole policyjnej, a jednocześnie aktywna uczestniczka wyścigów kolarskich, asp. Kunkel pokazuje, że można skutecznie łączyć pasję ze służbą. Jej sukcesy są inspiracją dla innych funkcjonariuszy, a także dowodem na to, że determinacja i ciężka praca przynoszą owoce, zarówno na polu zawodowym, jak i sportowym.

MP/MP